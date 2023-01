Pecchia: «Inter favorita, ma il Parma ha giocato bene. Raccolto zero»

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato così della partita persa contro l’Inter ai microfoni di Sky Sport.

DELUSIONE – Fabio Pecchia ha analizzato così il match fra Inter e Parma con Sky Sport: «Purtroppo è andata male, complimenti alla prestazione ma sarebbe stato bello portarla a casa. Noi in casa abbiamo perso qualche partita, ma ne abbiamo vinte tante e siamo quinti. In casa ci aspettano molto, si fa fatica a trovare spazio e ci sono complicazioni. Oggi si esce a mani vuote dopo grande prestazione. Sulla carta doveva passare l’Inter, ma abbiamo giocato bene. Abbiamo pressato alto, abbiamo tenuto la linea alta e hanno lavorato bene. Purtroppo hanno raccolto zero. Abbiamo tutti giovani, li utilizziamo e le numerose richieste dal mercato devono essere un vanto. La linea del club è far crescere i giovani e vincere. Non c’è intenzione di vendere giocatori».