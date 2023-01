Inzaghi: «Gagliardini? Si può fare affidamento. A Lukaku manca ancora qualcosa»

Inzaghi parla delle scelte fatte per Cremonese-Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ai microfoni di Dazn.

SCELTE E ASSENZE – Simone Inzaghi parla nel pre-partita di Cremonese-Inter. Così l’allenatore nerazzurro ai microfoni di Dazn: «Brozovic, dopo il Mondiale, ha avuto un problema abbastanza importante, quindi non è ancora uscito sul sul campo. In questi giorni dovrebbe tornare a lavorare sul campo per vedere come continuerà il decorso dell’infortunio. Gagliardini quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre il suo. Come mezz’ala si può fare affidamento. Non dobbiamo guardare i giocatori che non ci sono perché con tutte le partite che abbiamo c’è il rischio di non poter far affidamento sui giocatori importanti. Il ritorno al top di Lukaku? Manca ancora qualcosina però sta lavorando bene, siamo fiduciosi. Ha una grandissima voglia di mettersi al pari con gli altri. Non si è mai fermato, ha lavorato anche sopra a qualche problemino. Penso che anche oggi possa darci una mano a partita in corso».