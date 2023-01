Skriniar-PSG solo a giugno! Gagliardini, idee chiare su addio Inter – DAZN

Skriniar oggi non scenderà in campo in Cremonese-Inter per via della squalifica, ma comunque si parla di lui in ottica mercato. Un altro giocatore in uscita è Gagliardini che invece sarà titolare insieme a Dumfries. Di seguito le ultime di DAZN

IN USCITA – Per permettere a Skriniar di andare subito a Parigi serve un’offerta da 15/20 milioni di euro con il PSG che attende giugno, anche perché si tratta della stessa cifra promessa allo slovacco alla firma. Un altro calciatore in uscita è Gagliardini che oggi ha una grande chance dal 1′, c’è il Nottingham Forest su di lui dopo l’iniziale sondaggio del Siviglia che non è andato avanti. La soluzione inglese non scalda molto Gagliardini che attenderà fine stagione per scegliere in serenità. Per Dumfries si parte da una richiesta di circa 40 milioni di euro per fare plusvalenza.