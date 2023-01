Milan-Inter Women 1-4, le pagelle: bene tutte ma Durante superiore!

Milan-Inter Women finisce 1-4 (vedi report). La squadra di Guarino ha la meglio nel derby milanese grazie a una grande prestazione collettiva ma soprattutto di Durante. Di seguito le pagelle del match di Serie A Femminile.

DURANTE 8 – Sempre attenta, riflessiva e decisiva. Nel primo tempo il portiere nerazzurro stende la manona più di una volta e contribuisce alla protezione del risultato di vantaggio. Subisce un gol, sul quale può fare ben poco, ma Durante si fa subito perdonare parando un rigore che acquista il valore di un gol.

Milan-Inter Women, le pagelle: difesa

THØGERSEN 7 – Il nuovo acquisto si adatta bene alla fase difensiva nerazzurra e riesce a non far sentire troppo la mancanza delle assenze. Chiude bene gli spazi e impedisce di subire l’attacco importante del Milan.

FÖRDÓS 6,5 – Fa buona guardia, resistendo con forza alla pressione rossonera.

ALBORGHETTI 7 – Sempre affidabile e attento il capitano nerazzurro, sorveglia il reparto difensivo.

MERLO 7 – Dà una mano alla squadra per impedire le ripartenze rossonere. Si fa vedere anche in fase offensiva, cercando la conclusione personale.

Milan-Inter Women, le pagelle: centrocampo

MIHASHI 6,5 – Contribuisce al giro palla nerazzurro e a bloccare le ripartenze, pericolose, delle rossonere. Svolge bene i suoi compiti a centrocampo.

SANTI 7 – Decide di prendersi l’impegno più difficile della giornata: sbloccare il derby. Lo fa immediatamente, al 2′, sfruttando la disattenzione della difesa rossonera. Apre la strada della vittoria dell’Inter Women, aiutando molto anche nel difendere il risultato.

Milan-Inter Women, le pagelle: attacco

BONETTI 7 – Non segna ma contribuisce nella costruzione offensiva delle ragazze di Guarino. Veloce e attenta favorisce anche il possesso palla nerazzurro.

– Dal 68′ AJARA SV –

KARCHOUNI 7,5 – Il derby inizia e lei mette subito in chiaro le cose. Al 2′ minuto batte il calcio d’angolo da cui nasce l’iniziale vantaggio dell’Inter Women. Poi continua a infastidire la difesa avversaria, fino a quando non l’abbatte definitivamente con la sua deliziosa punizione. Anche dal limite dell’aria non fallisce, la conclusione va dritta in porta e segna l’1-3.

– Dal 68′ PANDINI SV –

CHAWINGA 8 – Straripante e travolgente. L’attaccante malawiana non sbaglia una partita. Ancora una volta decisiva nel mettere al sicuro il risultato. Prima lo fa con il gol del raddoppio, poi con quello che chiude la partita. Doppietta cinica della prima marcatrice dell’Inter Women.

– Dal 91′ COLONNA SV –

POLLI 7 – Meno concreta del solito a livello realizzativo, ma sempre presente nella manovra offensiva. Serve assist precisi, come quello che regala la doppietta a Chawinga, e prova spesso la conclusione personale.-

– Dall’80’ ROBUSTELLINI SV –

Milan-Inter Women, le pagelle: coach

GUARINO 7 – Considerando le ultime prestazione della squadra e gli impegni serrati dell’ultimo periodo, l’allenatrice nerazzurra prepara al meglio le sue ragazze. Lettura ottimale della partita, scelte tattiche precise e atteggiamento deciso. Le nerazzurre non perdono mai la concentrazione, anche quando la sfida sembra mettersi male. Tre punti guadagnati nel migliore dei modi.