Inzaghi: «Bisognava onorare questa partita! E ne rigiocherei una»

Inzaghi ha guidato l’Inter a chiudere nella top-4 questa Serie A, garantendosi una chiusura tranquilla oggi col Torino. Nel post partita di Inter TV, l’allenatore ha dato il suo giudizio su quanto visto all’Olimpico.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Così Simone Inzaghi dopo Torino-Inter: «Abbiamo fatto una partita seria, contro una squadra di assoluto valore. Volevamo migliorare la nostra posizione in classifica e consolidarla, lo dobbiamo alla nostra società e ai nostri tifosi che anche oggi ci hanno seguito in massa. La finale? Chiaramente sarà la cinquantasettesima partita quella che faremo sabato, sicuramente la più importante. Ma nelle cinquantasei che ci hanno permesso di arrivare a Istanbul, con qualche sconfitta che ci ha fatto crescere, siamo riusciti a migliorare. Squadra sul pezzo? Sono stati bravissimi i ragazzi, bisogna fargli i complimenti perché come allenatore e staff abbiamo continuato a battere. Ma loro sono stati bravissimi, nella testa dei giocatori è chiaro che si pensa a sabato ma c’era da onorare nel migliore dei modi la partita di oggi a Torino. Come passerò la settimana prima della finale? Chiaramente staremo tanto ad Appiano Gentile, quello sicuramente. Cercherò di viverla nel migliore dei modi, adesso questa settimana sarà quella con più passione. Avevamo tanti obiettivi, come il campionato da finire nel migliore dei modi, ora penseremo a Istanbul. Quale partita rigiocherei? Uno pensa al percorso nelle coppe, che è stato perfetto: un percorso netto. Mi viene in mente quello che avevo detto l’anno scorso, un ottavo di finale col Liverpool che avrei voluto rigiocare. Già nella scorsa stagione, con tanti margini di miglioramento, potevamo ottenere di più».