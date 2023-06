Inzaghi: «Cresciuti grazie alle sconfitte: ora la gara più importante!»

Simone Inzaghi ha parlato a DAZN nel post-partita di Torino-Inter e ha elogiato i suoi ragazzi: ora c’è la partita più importante di tutte (vedi articolo)!

APPLAUSO − Dopo il fischio finale di Torino-Inter ha parlato così a DAZN Simone Inzaghi: «Quotidianamente ho dubbi sulla formazione. Domani ci riposiamo perché poi la settimana sarà intensa e grazie alle 56 partite fatte fino ad oggi ci siamo meritati questa più importante. Abbiamo avuto un grande percorso in questo finale di stagione. Le sconfitte ci hanno fatto crescere. Oggi volevo vincere. Lo dobbiamo alla società e ai nostri tifosi che anche oggi sono stati splendidi. Nelle ultime 9 ne abbiamo vinte 8 e volevamo onorare al massimo il campionato. Complimenti al Torino che è una squadra capace di metterti in difficoltà. Giocatori importanti, come ad esempio Brozovic e Lukaku, per 5 mesi importanti non li abbiamo avuti. Non deve essere un’alibi ma non li abbiamo avuti. Poi la squadra è cresciuta, dopo un periodo non ammissibile per l’Inter».

CHAMPIONS LEAGUE − «Siamo stati bravi a vincere trofei e siamo arrivati alla finale che volevamo con tutte le forze. Contro una squadra che sappiamo sia di assoluto valore. Bisognerà essere bravi a soffrire insieme quando ci sarà di soffrire, a giocare a calcio per toglierli possesso. Vorrei fare un plauso ai ragazzi perché giocare contro il Torino, che si giocava l’ingresso in Europa e con la finale di Champions League, non era semplice e gli ho fatto i complimenti. Chiaramente è un’emozione molto grande ma avevamo tante cose in ballo e da ora insieme a staff, ragazzi e mondo inter ce la goderemo di più. Sono stati bravissimi a restare concentrati»