Gosens: «Vittoria fondamentale per Istanbul. Sto molto meglio»

Robin Gosens ha commentato così la vittoria dell’Inter contro il Torino nell’ultima giornata di campionato ai microfoni di Dazn.

CRESCITA – Gosens conferma la sua crescita: «Questa vittoria è servita in vista di Istanbul dove soffriremo come abbiamo sofferto negli ultimi minuti qui. Io sto vivendo un sogno. Mi aiuta tanto che sto giocando molto di più rispetto a prima il Mondiale. Ho lottato tanto per arrivare qui e avere una chance da giocarmi per essere titolare. Stiamo vedendo un Gosens che sta molto meglio, ma posso ancora migliorare. Per dare di più devo giocare con ritmo e costanza, per un giocatore è fondamentale la continuità. Ora la sto avendo, quindi le mie qualità escono più facilmente».