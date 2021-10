Inzaghi: «Analizzeremo la partita, abbiamo gestito male diverse situazioni»

Inzaghi dopo Lazio-Inter terminata 3-1, ha parlato della rimonta biancoceleste rimproverando qualche errore di troppo della sua squadra, nonostante la buona prestazione. Di seguito le sue parole su DAZN

CONCESSO TROPPO – Inzaghi dopo Lazio-Inter 3-1, su DAZN ha parlato così: «Abbiamo fatto la migliore partita rispetto le ultime, una squadra come la nostra, in vantaggio di 1-0, non può concedere così nel secondo tempo. Abbiamo gestito male l’ultimo passaggio e nei primi sessanta minuti potevamo fare il secondo. Non possiamo concedere un gol dagli sviluppi di un calcio d’angolo, il secondo gol è stato anche un po’ strano e abbiamo perso la testa, questo non deve succedere. Ci sta che l’arbitro non fischia e tu devi continuare, mancavano ancora dieci minuti. Sul terzo gol c’è un solo giocatore che scappa dalla nostra linea, Milinkovic-Savic in mezzo ai difensore. La palla andava buttata fuori? Lautaro Martinez non può vedere quello che stava accadendo, l’arbitro solitamente può anche fermare però non mi soffermerei a parlare di questo ma ad analizzare che una squadra come la nostra, giocando una partita di buon livello, deve portare a casa il risultato. Dopo l’1-1 di Immobile non puoi concedere alla Lazio di tornare in partita e poi ne paghi le conseguenze».

PRIMA DELLA GARA – Inzaghi parla in breve dell’accoglienza dei suoi ex tifosi: «Chiaramente è stata un’emozione per me, sono stati cinque minuti molto intensi. Mi ha fatto molto piacere l’accoglienza dei miei tifosi, li ringrazio. Ho fatto il professionista e ho dato il 100% per la mia squadra. È stata una giornata molto intensa, il finale però è stato amaro. Ho visto una squadra che teneva bene il campo contro una Lazio messa bene, dovevamo essere più bravi in determinate situazioni. Ora saranno due giorni di analisi perché non possiamo uscire sconfitti dopo una prestazione del genere».