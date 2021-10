Zenga sull’episodio in Lazio-Inter: «Giusto continuare a giocare»

Walter Zenga, ospite nel post partita di Lazio-Inter su Sky Sport, ha analizzato la situazione sul gol di Felipe Anderson con i biancocelesti che hanno deciso di continuare l’azione nonostante Dimarco fosse a terra

CONTINUARE − Questo il commento di Zenga sul discusso episodio dell’Olimpico: «Se subisci un gol del genere, ti corro dietro. Al contrario stessa cosa. L’arbitro non ha fischiato, ciò che viene dopo è la conseguenza. Secondo me, non bisogna buttare la palla e continuare a giocare». Continuando l’azione, la Lazio è riuscita poi a segnare il gol del 2-1 facendo scattare le grandi polemiche dei nerazzurri.