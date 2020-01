Insigne: “Il Napoli risponda ai colpi che darà l’Inter. Coi tifosi…”

Insigne sarà titolare in Napoli-Inter di questa sera. L’attaccante, intervistato da Thomas Villa per “90° minuto” su Rai 2, ha presentato la partita e parlato del rapporto con i tifosi, che lo hanno spesso criticato di recente.

PRONTO ALLA BATTAGLIA – Lorenzo Insigne presenta Napoli-Inter alla Rai: «È una gara molto importante, dobbiamo fare una grande partita perché affrontiamo una grande squadra. Non stiamo vivendo il nostro miglior momento, però sono queste le partite che ci possono rianimare. Dobbiamo stare concentrati e lavorare come abbiamo fatto in settimana. Hanno grandi qualità, dobbiamo rispondere ai colpi che non ci daranno. L’esonero di Carlo Ancelotti? Il mister è andato sempre bene, però sappiamo che quando ci sono risultati negativi parla l’allenatore. Non è stata solo colpa di Ancelotti, la colpa è di tutti e questo dispiace. Ora dobbiamo pensare ad andare avanti, è arrivato mister Gennaro Gattuso che ci ha dato grande grinta. Stiamo lavorando bene, dobbiamo stare concentrati perché affrontiamo una grande squadra. Attraverso il mister possiamo ottenere grandi risultati».

RAPPORTI – Insigne si esprime sulle parole di ieri di Gattuso, alla vigilia di Napoli-Inter: «Il mister è dal primo giorno che ha stima dei miei confronti. La stima è reciproca, sono contento di quello che ha detto su di me. Io ci rimango male qualche volta, perché sono bersagliato, ma bisogna andare avanti. Io continuo a lavorare, spero di dare una gioia ai tifosi perché se lo meritano. Spero che ritorno a fare bene, perché loro se lo meritano. Capisco se loro ce l’hanno con me perché si aspettano tanto, io qualche volta li ho delusi però ci tengo che mi stiano vicini, perché solo insieme possiamo raggiungere grandi traguardi».