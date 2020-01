Insigne: “Contro l’Inter per fare risultato. Servirà una...

Insigne: “Contro l’Inter per fare risultato. Servirà una cosa”

Condividi questo articolo

Le parole di Lorenzo Insigne ai microfoni di “Sky Sport” nel pre partita di Napoli-Inter.

TENSIONE EMOTIVA – Pochissimi minuti al calcio d’inizio di Napoli-Inter. Lorenzo Insigne ha parlato così: «Punto di partenza le 250 presenze con questa maglia. Dobbiamo iniziare l’anno nel miglior modo possibile. Non viviamo un grande momento ma stiamo lavorando bene. Dobbiamo mettere in campo tutto ciò che abbiamo provato e fare una grande prestazione per fare risultato a tutti i costi».