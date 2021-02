Hakimi: Â«Duello con Hernandez? Lui grande amico, duello da vincereÂ»

Hakimi: «Duello con Hernandez? Lui grande amico, duello da vincere»

Hakimi Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Hakimi prima di Milan-Inter, derby valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2020-2021 e importante ai fini dello scudetto, ai microfoni di “DAZN” ha parlato del duello con il suo amico Theo Hernandez.

DUELLO SULLA FASCIA – Hakimi prima di Milan-Inter, ai microfoni di DAZN ha parlato così: «Si sappiamo che è una partita importante non solo perché è il derby ma anche per il campionato. Ci saranno tanti duelli come quello cn Theo che è un mio grande amico, non abbiamo parlato in settimana e parleremo in campo. Sarà un duello da godersi e da vincere».