Milan-Inter, i diffidati per la 23ª giornata di Serie A. Niente squalificati

Arbitro ammonizione

Milan-Inter si giocherà alle ore 15 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventitreesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di questo pomeriggio, con vari diffidati nerazzurri ma senza squalificati. Qui il riepilogo per tutto il turno di campionato, iniziato venerdì.



MILAN-INTER domenica 21 febbraio ore 15 (23ª giornata Serie A)

Diffidati Milan: Stefano Pioli (allenatore) (prossima partita Roma in trasferta)

Squalificati Milan: nessuno

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic, Achraf Hakimi, Romelu Lukaku (prossima partita Genoa in casa)

Squalificati Inter: nessuno