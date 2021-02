Serie A – Il Parma scappa, l’Udinese recupera: al Tardini Ã¨ 2-2

Serie A – Il Parma scappa, l’Udinese recupera: al Tardini è 2-2

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

Serie A 2020-21. In attesa del derby Milan-Inter si è disputato il lunch match Parma-Udinese. Gli emiliani sprecano il doppio vantaggio e rimandano ancora l’appuntamento con la vittoria, al Tardini finisce 2-2

In attesa di Milan-Inter, in campo tra meno di un’ora al Giuseppe Meazza, si è disputato il lunch match di questa giornata di Serie A tra Parma e Udinese. Al Tardini i padroni di casa, in crisi di risultati da tempo, iniziano benissimo e dopo mezz’ora sono in vantaggio di due reti grazie ai gol di Cornelius al 3′ e al rigore realizzato da Kucka al 32′. Nella ripresa però subiscono il ritorno dell’Udinese che pareggia con le reti di Okaka al 64′ e di Nuytinck all’85’. Pareggio prezioso per gli ospiti mentre i padroni di casa mancano ancora l’appuntamento con la vittoria e falliscono il sorpasso al Cagliari al terzultimo posto in classifica.