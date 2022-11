Gasperini recrimina: «1-1, Atalanta sfortunata. Poi due autogol ma Inter cresciuta»

Gasperini mastica amaro dopo la sconfitta per 2-3 dell’Atalanta contro l’Inter. L’allenatore dei bergamaschi, ex mai troppo amato, a Radio Rai se la prende con la sfortuna.

BUONA SORTE – Gian Piero Gasperini in Atalanta-Inter ha raggiunto quota 500 presenze in Serie A da allenatore. Un traguardo tagliato con una sconfitta: «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, purtroppo siamo stati raggiunti su un episodio non fortunato. Una deviazione ha tagliato fuori il difensore, poi Edin Dzeko si è inserito bene. Nel secondo tempo l’Inter è cresciuta, anche se la partita era comunque molto aperta: ci sono state queste due autoreti che hanno compromesso il risultato, ma l’Atalanta è stata capace di un buon finale e di mettere in discussione il risultato».

IN CALO – Gasperini valuta come l’Atalanta ha chiuso il 2022: «Secondo me la squadra è cresciuta sotto tanti aspetti, rispetto anche alle prime partite dove pure avevamo vinto. Però è chiaro che queste sconfitte oggi ci fanno un po’ male, perché nell’ultima settimana aver perso tre partite ha peggiorato di molto la nostra classifica. Ma ho visto delle crescite, anche individuali dei giocatori, e questo è comunque un buon segnale. Forse abbiamo avuto un pizzico di fortuna a inizio stagione, un po’ meno in queste ultime partite».