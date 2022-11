Non solo Dumfries, per Inter e nazionali un altro malconcio da valutare – TS

Ieri l’Inter ha chiuso in bellezza il suo 2022 battendo a Bergamo un’Atalanta mai doma. Le notizie per i nerazzurri non sono però tutte positive. Durante il match, sia Dumfries sia Bastoni hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco a seguito di alcuni colpi ricevuti. Come si legge su Tuttosport, la loro situazione preoccupa gli staff medici delle rispettive nazionali.

NUOVI INFORTUNI − Ieri Denzel Dumfries si è reso protagonista di una buona prova nel match di Bergamo tra Atalanta e Inter. L’esterno olandese ha dovuto però abbandonare il campo a venti minuti dal termine, a causa di un colpo ricevuto al ginocchio. La sua situazione non preoccupa solo i nerazzurri, ma anche lo staff medico dell’Olanda, che teme di perdere il giocatore a pochi giorni dall’inizio del Mondiale. Come si può leggere su Tuttosport, i problemi in casa Inter non finiscono però qui. Anche Alessandro Bastoni è uscito malconcio dal match del Gewiss Stadium. Il difensore ha riportato un problema al polpaccio, che sarà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico della nazionale italiana, visto che è fra i convocati per le amichevoli (vedi articolo). La speranza è che sia per Bastoni sia per Dumfries non sia nulla di grave.

Fonte: Tuttosport – S.P.