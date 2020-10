Dentinho: “Problemi con le difese a tre? L’allenatore ci ha dato i consigli”

Dentinho Shakhtar Donetsk

Dentinho era il giocatore che lo Shakhtar Donetsk ha fatto parlare in conferenza stampa assieme a Luis Castro (vedi articolo). L’attaccante brasiliano è apparso piuttosto sicuro di sé alla vigilia della partita di Champions League contro l’Inter, in programma domani alle ore 18.55 a Kiev. Queste le sue dichiarazioni raccolte in diretta da Inter-News.it.

CONFERENZA DENTINHO – Questa la conferenza stampa di Dentinho alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter.

Contro il Real Madrid avevi detto di voler segnare. Non ci sei riuscito, ma è arrivata lo stesso una grande vittoria. Ora cosa ti aspetti contro l’Inter?

Sì, io non ho segnato ma abbiamo vinto. Ero molto dentro al gioco, non sono riuscito a fare gol ma sono contento per la squadra. Domani sono sicuro che sarà una grande partita, dobbiamo sfruttare il fatto di essere in casa. Anche non riuscendo a segnare domani sarei comunque felice in caso di vittoria.

Vedendo le statistiche delle stagioni passate lo Shakhtar Donetsk ha problemi contro le avversarie che difendono a tre. Come si corregge?

Siamo preparati per questo. L’allenatore ci ha dato i suggerimenti per correggere questo problema, crediamo di essere pronti. Nella scorsa stagione la nostra squadra ha fatto bene nel campionato ucraino, vincendolo con ventitré punti di vantaggio, e siamo arrivati in semifinale di Europa League. L’Inter ha ottimi giocatori, noi dobbiamo essere pronti. Speriamo di ottenere la vittoria. L’anno scorso abbiamo giocato contro l’Atalanta, che ha tre centrali, e abbiamo vinto lo stesso.

Cosa vi portate dietro dalla vittoria contro il Real Madrid in vista di Shakhtar Donetsk-Inter?

Noi ci prepariamo sempre per la vittoria, in ogni partita. Ci siamo allenati bene, facendo delle sedute intense, e non è stata una sorpresa per noi vincere a Madrid. Per vincere è importante prepararsi a livello mentale, speriamo di fare lo stesso anche domani.