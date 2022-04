De Silvestri al 45′: «Gol Inter, tenuto botta e trovato pari Gara dispendiosa»

De Silvestri è stato intervistato da Sky Sport al termine del primo tempo di Bologna-Inter, recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 1-1, frutto dei gol di Ivan Perisic al 3′ e di Marko Arnautovic al 28′.

INTERVISTA – Queste le parole a Sky Sport da parte di De Silvestri dopo il primo tempo di Bologna-Inter, valida per il recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. «Come siamo riusciti a uscire dopo il vantaggio dell’Inter? Siamo rimasti in partita. Ci avevano detto prima della gara che loro sarebbero partiti forte. Hanno trovato un super gol di Perisic. Poi abbiamo tenuto botta e trovato il pareggio. Quindi è dispendiosa come partita, però ce la possiamo fare».