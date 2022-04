Bologna-Inter 1-1 al 45′: Perisic inarrestabile! Ma arriva il gol dell’ex

Termina il primo tempo di Bologna-Inter, sfida valevole per il recupero della ventesima giornata di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui allo stadio Dall’Ara, con un eurogol di Ivan Perisic ad aprire il risultato, al quale risponde poi Marko Arnautovic.

BOTTA E RISPOSTA – Si sblocca subito dopo tre minuti Bologna-Inter: gol stupendo di Ivan Perisic che fa tutto da solo, tunnel su Musa Barrow e poi scarica un sinistro terrificante all’incrocio dei pali che vale lo 0-1. Anche e soprattutto dopo il gol segnato, i nerazzurri dominano nel gioco e vanno anche vicini al gol in un paio di occasioni, ma a punire è Marko Arnautovic al 29′ con il più classico dei gol dell’ex: cross dalla sinistra, l’austriaco stacca più in alto di Federico Dimarco e di testa deposita il pallone dell’1-1 nell’angolino dove Radu non può arrivare. Dopo il pareggio subito i nerazzurri provano a reagire, specialmente con un colpo di testa di Dumfries che finisce però alto. Termina così sull’1-1 il primo tempo di questo Bologna-Inter.

BOLOGNA 1 – 1 INTER

MARCATORI: Perisic (I) al 3′, Arnautovic (B) al 29′

BOLOGNA (3-5-2): 28 Skorupski; 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate; 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 30 Schouten, 21 Soriano (C), 3 Hickey; 9 Arnautovic, 99 Barrow.

A disposizione: 22 Bardi; 2 Binks, 4 Bonifazi, 7 Orsolini, 8 Dominguez, 10 Sansone, 14 Viola, 15 Mbaye, 19 Santander, 20 Aebischer, 55 E. Vignato, 71 Kasius.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic (sostituito in panchina dalla coppia formata da Miroslav Tanjga ed Emilio De Leo, ndr).

INTER (3-5-2): 97 A. Radu; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic (C), 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 38 Sangalli, 47 Franco Carboni, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.