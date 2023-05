Darmian: «Stiamo bene adesso, il Milan non è solo Leao»

Matteo Darmian ha parlato in questo modo della partita appena conclusa tra Roma e Inter ai microfoni di Dazn.

DUTTILE – Matteo Darmian è focalizzato sulle prossime partite: «Adesso stiamo bene, abbiamo quasi tutti tolti Robin e Danilo. Stiamo attraversando un buon momento e dobbiamo continuare così. Ci aspettano quattro partite di campionato, la Coppa Italia e la Champions ma siamo pronti a affrontare questo periodo difficile. Siamo pronti, adesso prepareremo la partita nel migliore dei modi. Sappiamo che il Milan non è solo Leao, dovremmo fare una partita molto attenta, di reparto e di squadra per fermare gli avversari. Io come ho sempre detto a loro devo tantissimo, mi hanno fatto crescere però ora sono all’Inter darò il massimo per questa maglia e società. Ultimamente gioco più da terzo però sicuramente sento la fiducia di tutti, dai compagni e dallo staff. Questo mi spinge a fare il massimo per dare il contributo dovunque. Cerco di migliorare e farmi trovare pronto, vorrei qualche soddisfazione in più a livello di gol da quinto. Onestamente non si vedeva il tabellone, pensavo dovessi uscire poi hanno chiarito».