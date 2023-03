Darmian: «Non era facile, ma bravissimi tutti! Ai quarti? Chiunque»

Matteo Darmian ha parlato dopo Porto-Inter ai microfoni di Mediaset. Il jolly nerazzurro è stato uno dei migliori della squadra nerazzurra, meriti importanti

SODDISFAZIONE − Darmian commenta la grande prestazione: «Serata dura, ma adesso c’è tanta soddisfazione. Sapevamo che affrontavamo una squadra forte, portato a casa risultato importante per noi, la società e i tifosi. Dovevamo stare attenti su ogni pallone, non era facile. Bene così, è un risultato importantissimo. Qualificazione che ci ripaga per gli sforzi fatti in Champions League, in campionato abbiamo lasciato per strada tanti punti soprattutto contro le piccole. Questa serata ci deve dare un’iniezione di fiducia, festeggeremo ma da domani penseremo alla gara di domenica. Non c’è preferenza ai quarti, tutte saranno difficili. Faccio in bocca al lupo al Napoli per avere 3 italiane nelle ultime otto di Champions League».