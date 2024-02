Buchanan: «Inter sogno che si avvera! Posso fare tanti ruoli»

Buchanan ha esordito stasera in Inter-Salernitana, l’anticipo del venerdì sera per la venticinquesima giornata di Serie A. Così si è espresso il giocatore canadese su Inter TV.

IL DEBUTTO – Prima presenza per Tajon Buchanan, in campo dal 77′ in Inter-Salernitana: «Un sogno che si avvera, sono molto contento di essere qui. Avevo sognato tanto questo momento e ho lavorato per arrivarci, adesso quello che devo fare è continuare per questa strada. Mettermi a sinistra? Posso giocare in tante posizioni, sulla fascia destra o sinistra, so adattarmi per aiutare la squadra. Mi sono trovato subito bene, con lo staff e i compagni che mi hanno aiutato. Sono molto felice e fiero di far parte di questo gruppo».