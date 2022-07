Baschirotto avvisa: «Inter, scenderemo in campo per vincere! Fino alla morte»

Federico Baschirotto, nuovo esterno offensivo acquistato dal Lecce, in conferenza stampa nel corso della presentazione ha fissato gli obiettivi della squadra e parlato anche della prima sfida contro l’Inter alla prima giornata di campionato.

DEBUTTO – Federico Baschirotto è pronto a sfidare l’Inter alla prima giornata di Serie A: «Sarà un campionato difficile però potremmo dire la nostra, ci faremo trovare pronti. Voglio mettermi in gioco e non vedo l’ora di affrontare tutti gli attaccanti della Serie A, ogni partita la giocherò alla morte per mettermi in competizione e poter ambire al meglio. Ho sempre creduto nella possibilità di giocare in Serie A. Inter alla prima? Scenderò in campo con la mentalità di vincere, l’avversario è grande però bisogna sempre puntare alla vittoria, Andremo in campo per vincere anche contro l’Inter nonostante sia una grandissima squadra».