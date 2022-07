L’Ascoli rovina l’esordio di Dybala (titolare) con la Roma! Da rivedere

L’Ascoli rovina la prima di Paulo Dybala con la maglia della Roma. Prestazione sottotono non solo dell’argentino ma di tutta la squadra allenata da José Mourinho che perde 0-1.

SCONFITTA CON DYBALA – Questo pomeriggio la Roma ha affrontato l’Ascoli in amichevole a Trigoria. La partita si è giocata – come su richiesta di José Mourinho – rigorosamente a porte chiuse. Prima da titolare per Paulo Dybala, ma questo non basta ai giallorossi ad evitare l’inaspettata sconfitta contro la formazione di Serie B per 0-1. Decisiva la rete di Botteghin al 67′ su dagli sviluppi di un calcio d’angolo.