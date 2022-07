FOTO – Materazzi: «Ronaldo il fenomeno il mio idolo, lui è quello vero! Umiliava»

Marco Materazzi in un video pubblicato sui social nella sua stanza dei “cimeli” ha mostrato la maglia regalatagli da Ronaldo il fenomeno, il suo idolo.

MAGLIA DEL FENOMENO – Marco Materazzi parla del suo idolo: «Ronaldo il fenomeno, quello vero, è il mio idolo. Quello che gli ho visto fare in allenamento è inimmaginabile, ogni allenamento mi nascondevo per non fare uno contro uno e lui rideva, era capace di umiliarti anche se era un compagno di squadra, si divertiva con il pallone e ti scherzava».

Di seguito la maglia regalata da Ronaldo a Materazzi.