Sconcerti: «Napoli scudetto? Presto per dirlo. Inter e altre in fase di definizione»

Mauro Sconcerti in un suo intervento nel corso di Maracanà su TMW Radio ha parlato della lotta scudetto, in particolare riguardo il Napoli e citando anche l’Inter, Juventus e Napoli.

LOTTA SCUDETTO – Mario Sconcerti cita anche l‘Inter nella corsa scudetto della prossima stagione in Serie A: «Napoli da Scudetto? Glielo auguro, ma non so che squadra finirà per fare. Ma sono cose che si dicono a inizio stagione, è sempre il momento dell’ottimismo. Non c’è poi una vera squadra di riferimento per lo scudetto. Sono in via di definizione Inter, Milan e Juventus, e credo che ognuno possa dire quello che gli sembra meglio».