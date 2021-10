Allegri: «Juventus in fiducia contro un’ottima Inter. Risultato importante»

Allegri dopo Inter-Juventus 1-1 ha commento la partita facendo riferimento al secondo tempo, quando la sua squadra ha rialzato la testa trovando la rete del pareggio. Ecco le sue parole su DAZN.

REAZIONE – Allegri dopo Inter-Juventus 1-1, su DAZN ha parlato così: «Prima del gol del pareggio potevamo chiudere meglio le azioni, sono situazioni che devi concretizzare. Abbiamo giocato in fiducia contro un’ottima l’Inter che è una squadra tecnica. Pareggio importante perché manteniamo l’Inter a tre punti e ci consente di migliorare e rosicchiare qualche punto prima della sosta. Kulusevski dal 1′? Ha fatto una bella partita, volevo un giocatore che desse pressione Brozovic. Loro nel secondo tempo sono un po’ più calati, sono entrati Chiesa e Dybala e quindi abbiamo fatto bene. Quando la squadra è in fiducia riesce ad alzarsi di più, in settimana non abbiamo subito gol, oggi abbiamo subito un gol, ma in attacco devi concretizzare di più».

CAMBIO BERNARDESCHI – Allegri commenta il ritardo nel cambio di Bernardeschi: «Rammarico al gol subito? In dieci si poteva anche non prendere il gol, è stato anche un gol abbastanza fortuito.».

KAIO JORGE – Allegri conclude parlando del giovane attaccante brasiliano : «Capisce di calcio, ha buona tecnica. Ha ottime possibilità di trovare spazio e di far bene. Ha tanta personalità, è giovane e incosciente e questa è una cosa bella».