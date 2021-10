De Vrij: «Rigore? Ero vicino, non sembrava niente! Dispiace per il risultato»

De Vrij ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Juventus, sfida valida per la nona giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

DISPIACERE – Stefan de Vrij parla così ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Juventus: «C’è grande dispiacere per il risultato, ero vicino e non mi sembrava niente. Poi è andato al VAR e l’ha dato, non so se era dentro ma c’è grande dispiacere per come è finita. Abbiamo lavorato molto questa settimana perché abbiamo concesso un po’ troppo in ripartenze ultimamente, soprattutto quando avevamo la palla noi quindi dovevamo far meglio. Oggi penso che abbiamo fatto bene e abbiamo concesso poco».