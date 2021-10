Inzaghi: «Rigore? Una squadra come l’Inter stia attenta! Da analizzare»

Inzaghi si è fermato nella postazione di Inter TV al termine di Inter-Juventus, il posticipo della nona giornata di Serie A. Queste le parole dell’allenatore sul derby d’Italia.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Così Simone Inzaghi dopo Inter-Juventus: «Meritavamo di più? Senz’altro, ma il calcio è fatto di episodi. Purtroppo un rigore all’89’ ci è costato partita e risultato. Si riparte dalla prestazione, dobbiamo analizzare l’episodio finale: una squadra come la nostra, esperta, dev’essere più attenta in quei frangenti. Sono due punti persi, perché avremmo meritato molto di più. Purtroppo il calcio è questo, fatto di episodi. Ripartiamo dalla prestazione, sappiamo che dobbiamo migliorare e analizzare bene quei frangenti. Stasera, a parte l’89’, abbiamo fatto una grande partita. Ora abbiamo una partita non semplice fra tre giorni contro una squadra in salute, dobbiamo essere bravi a organizzarla nel migliore dei modi».