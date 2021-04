Inter-Verona, scelta la maglia per la sfida: le immagini dallo spogliatoio

È stata resa nota ufficialmente la maglia che i giocatori della squadra nerazzurra indosseranno oggi pomeriggio per Inter-Verona (vedi la probabile formazione scelta da Antonio Conte)

FOTO – Mancano meno di due ore a Inter-Verona. Un incontro particolarmente importante per la formazione di Antonio Conte che potrebbe così avvicinarsi ancor di più nel grande obiettivo scudetto. Intanto il club nerazzurro ha annunciato su Twitter la maglia che utilizzeranno i propri giocatori alle ore 15 per questo match, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. A seguire le immagini provenienti dallo spogliatoio di San Siro.

👀 | SPOGLIATOIO Tutto pronto per #InterVerona, oggi indossiamo il Third Kit! 👕 📣 Approfitta della promo: 30% di sconto sui prodotti Third Kit più ulteriore 10% con il codice INTVER 👉 https://t.co/Z36bydnvMJ ⚫️🔵 #FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/qi9aS4i1Nr — Inter (@Inter) April 25, 2021