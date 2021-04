Graziani: «Inter, scudetto archiviato. Conte? Questioni in sospeso»

Francesco Graziani, ospite come di consueto negli studi di “Sport Mediaset XXL”, ha parlato della giornata di campionato e della lotta scudetto a suo dire chiusa a favore dell’Inter. Nell’analisi dell’ex attaccante della nazionale però c’è spazio anche per l’umore di Antonio Conte.

SCUDETTO E CONTE – Graziani parla della lotta scudetto e dell’inquietudine manifestata da Antonio Conte nella conferenza stampa di ieri: «Lo scudetto è archiviato, lo sa anche Conte. Deve mantenere alta l’attenzione perché non c’è la matematica, ma dovrebbe succedere un terremoto sportivo perché succeda qualcosa di diverso. L’inquietudine di Antonio mi fa pensare che voglia regolare qualche conto in sospeso con la società. Anche la società potrebbe avere qualche conto in sospeso con lui. Lo scudetto mette la chiesa al centro del villaggio, ma l’uscita di scena dalle coppe non è piaciuta a una società che ha investito tanto come l’Inter e ha investito anche su Conte. Ho la sensazione che qualcosa non quadra, ma lui deve stare tranquillo. Porta a casa lo scudetto poi ci si siede a un tavolo. Va bene lo scudetto, ma in questa stagione qualcosa non è quadrato».

HANDANOVIC CRITICATO – Graziani difende il capitano dell’Inter Samir Handanovic, criticato dopo le prestazioni negative nelle ultime partite contro Napoli e Spezia: «Mi è sempre piaciuto e continua a piacermi. L’Inter fa bene a guardarsi attorno per qualche opportunità in prospettiva futura, ma io mi fido. Handanovic va incontro a qualche paperata come tutti, ma nel corso della stagione devi contare quanti punti fa guadagnare e quanti ne fa perdere e lui è sempre in positivo».