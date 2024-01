Inter-Verona, Inzaghi non vuole rischiare: verso due conferme – SM

Inter-Verona è la sfida in programma sabato 6 gennaio a San Siro, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. Inzaghi riavrà a disposizione Lautaro Martinez e Dimarco, che ancora non sono rientrati in gruppo ma stanno meglio. Il tecnico piacentino in ogni caso sembra intenzionato a confermarne due dal 1′: di seguito le indiscrezioni di sportmediaset.it

PROGRESSI – Inter-Verona è la partita che andrà in scena all’Epifania a San Siro alle ore 12.30. Simone Inzaghi può finalmente sorridere con l’infermeria che a poco a poco si sta svuotando, eccetto naturalmente Juan Cuadrado che dovrà operarsi per il problema al tendine d’Achille. Fa progressi Denzel Dumfries che già a Genova era a disposizione ma soprattutto Lautaro Martinez e Dimarco che hanno smaltito i rispettivi problemi e si preparano al rientro in gruppo e alla convocazione.

Inter-Verona, Inzaghi non intende rischiare: due conferme contro i gialloblù, ma anche rotazioni

In ogni caso, visto il fitto calendario dell’Inter da qui a febbraio, Inzaghi non intende rischiare nessuno. Dunque, in vista del Verona, la sensazione è che né Lautaro né Dimarco scenderanno in campo dal 1′, con la conseguente conferma di Marko Arnautovic in attacco e Carlos Augusto sulla corsia sinistra. Hakan Calhanoglu, che ha contratto l’influenza, non preoccupa e sabato scenderà in campo dal 1′. Per il resto ci sarà spazio per rotazioni e avvicendamenti.