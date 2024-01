De Paola: «Inter, rosa più completa di tutti! Vale un discorso»

L’Inter è in vetta alla classifica a + 2 sulla Juventus seconda. Il giornalista Paolo De Paola su TMW Radio analizza il duello scudetto fra le due squadre

DUELLO – Queste le considerazioni di De Paola: «Ultima giornata? Non ha dato un grande scossone alla classifica se non in due momenti. Il rinnovarsi del duello tra Inter e Juventus, con un passo in avanti dei bianconeri. L’Inter di Inzaghi è una conferma importante ma ora vale solo un discorso, come per Allegri: devono vincere lo Scudetto, uno dei due a fine stagione rimarrà deluso. La Juve non ha alibi dopo due anni di delusioni, e l’Inter con una squadra così al top deve arrivare fino in fondo. Parole Acerbi? Sono parole sbagliate, non credo che lo stesso Marotta possa approvarle, perché il miracolo dell’Inter nell’ultimo mercato è quello di non far sentire le partenze più importanti, soprattutto in porta. Soprattutto gli acquisti sono di livello. Acerbi pare mettere le mani avanti, ma questa rosa è la più completa a detta di tutti. Quella della Juve è la più pagata ma non la più completa. L’Inter anche con Thuram ha una rosa che non può fare sconti a se stessa e deve puntare allo Scudetto. La Juventus? Guai a toccare Allegri ora, però ribadisco, non dobbiamo dimenticarci degli ultimi due anni molto deludenti ed è per questo che deve puntare al titolo ora».