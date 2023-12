Inter-Udinese, difesa inedita e un ballottaggio sugli esterni – SM

Dati i diversi infortuni in difesa per la squadra di Simone Inzaghi, in vista di Inter-Udinese di questa sera c’è un’ipotesi di formazione titolare da tenere molto in considerazione, riportata da SportMediaset.

IDEA – Date le assenze certe di Dumfries e Pavard, questa sera in Inter-Udinese il tecnico nerazzurro Inzaghi pensa a una formazione titolare composta da una difesa inedita. In attesa del ritorno del francese, che sta lavorando duramente per tornare a disposizione per il match contro la Lazio in programma domenica prossima, contro i friulani ci sarà una difesa inedita con Bisseck e Carlos Augusto a comporre con Acerbi il terzetto difensivo. Ancora in corso il ballottaggio per la corsia di destra tra Darmian e Cuadrado, che con tutta probabilità si alterneranno in una staffetta. La probabile formazione dovrebbe essere la seguente:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.