Inter-Udinese, Cioffi con formazione a uno o due in attacco

Inter-Udinese stasera alle ore 20.45 vedrà Cioffi provare a ottenere un altro risultato positivo, dopo il 3-3 della settimana scorsa col Verona. In formazione la scelta da fare è su un attacco a uno o a due.

RIENTRO IMMEDIATO – Inter-Udinese sarà la seconda partita al Meazza per la squadra di Gabriele Cioffi. Lo scorso 5 novembre, poco dopo aver rilevato Andrea Sottil come allenatore, il rientrante tecnico ha vinto per l’unica volta dei friulani in questa Serie A proprio a San Siro: 0-1 sul Milan. Lì ha segnato Roberto Pereyra, su rigore, col Tucu che non doveva esserci domenica scorsa col Verona ma poi a sorpresa è apparso titolare. Oggi può fare il trequartista, ma anche spostarsi terzo centrocampista risolvendo lui il ballottaggio fra Martin Payero e Sandi Lovric. Più probabile però che l’attacco sia a uno, con Lorenzo Lucca favorito su Florian Thauvin, con Pereyra alle sue spalle. Questo per le condizioni precarie di Isaac Success, non ancora certo di esserci.

TANTE ASSENZE – Nell’Udinese che si presenterà in casa dell’Inter Cioffi non avrà, fra gli altri, Jaka Bijol, Enzo Ebosse e Kingsley Ehizibue. In difesa, davanti a Marco Silvestri, pressoché obbligatorio schierare Joao Ferreira terzo centrale adattato assieme a Christian Kabasele (in gol sei giorni fa col Verona) e Nehuén Pérez. Sulle fasce l’interessante Festy Ebosele a destra e Jordan Zemura a sinistra. In mezzo, detto del dubbio per l’interno sinistro, completano Walace centrale e Lazar Samardzic interno destro. Quest’ultimo, negli scorsi giorni, ha detto che per lui sarà una partita particolare e che vorrà incidere dopo il grottesco teatrino del mancato trasferimento di agosto. Di certo non per colpa dell’Inter che aveva fatto tutto il possibile. Questa la probabile formazione di Cioffi per Inter-Udinese: Silvestri; Joao Ferreira, Kabasele, Pérez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca.