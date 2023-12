Di Bello arbitro di Inter-Udinese: precedenti lontani, torna dopo 19 mesi

Di Bello sarà l’arbitro di Inter-Udinese, partita della quindicesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Brindisi, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Udinese sarà la quattordicesima partita per Marco Di Bello come arbitro dei nerazzurri. L’esordio risale al 7 maggio 2016, per la penultima giornata di Serie A: vittoria per 2-1 contro l’Empoli valsa l’aritmetica qualificazione in Europa League con un turno d’anticipo. quasi sempre solo in trasferta: dieci di fila in gare esterne, compreso un derby. Fino all’8 febbraio 2022, col ritorno al Meazza per un 2-0 sulla Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. L’ultima è lontana quasi diciannove mesi, ossia il 3-0 ininfluente alla Sampdoria nella gironata conclusiva della stagione 2021-2022. Il bilancio vede l’Inter imbattuta, nove vittorie e quattro pareggi.

ASSENZA LUNGA – Di Bello ha collezionato undici presenze nella scorsa Serie A e quattro in questa (l’ultima proprio a San Siro, Milan-Fiorentina 1-0 del 25 novembre), ma non aveva mai ritrovato l’Inter come arbitro. La curiosità è che, con lui, oltre alle trasferte c’è stata spesso la partita con la Roma: ben quattro, tutte di fila. Anche un Udinese-Inter, ma in Friuli, il 2 febbraio 2020 con i gol di Romelu Lukaku al 64′ e 71′ (quest’ultimo su rigore).