UFFICIALE – Inter-Torino senza Belotti! Cambiano le formazioni: il sostituto

Condividi questo articolo

Marco Giampaolo Torino

Inter-Torino non vedrà Belotti in campo. Come anticipato poco fa (vedi articolo) l’attaccante ha avuto un problema nel riscaldamento ed è quindi fuori dall’undici titolare. Giampaolo lo sostituisce con Zaza: ecco le formazioni ufficiali aggiornate.

INTER-TORINO – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Young; Lukaku, Sanchez.

In panchina: Stankovic, I. Radu, de Vrij, Lautaro Martinez, Perisic, Eriksen, Darmian, Skriniar, Moretti, Nainggolan, Vezzoni, Wieser.

Allenatore: Antonio Conte

Torino (5-3-2): Sirigu; Singo, Nkoulou, Lyanco, Bremer, Ansaldi; Meité, Rincon, Linetty; Verdi, Zaza.

In panchina: Rosati, V. Milinkovic-Savic, Izzo, Segre, Belotti, Rodriguez, Edera, Millico, Bonazzoli, Murru, Kryeziu, Buongiorno.

Allenatore: Francesco Conti (Marco Giampaolo indisponibile)