Belotti salta Inter-Torino? Possibile infortunio nel riscaldamento

Andrea Belotti Torino-Cagliari

Belotti potrebbe saltare Inter-Torino di questo pomeriggio. L’attaccante, secondo quanto segnala Inter TV, ha lasciato anzitempo il riscaldamento e c’è il suo possibile rimpiazzo in campo. Non è da escludere che abbia avuto un infortunio.

CAMBIO ALL’ULTIMO? – A un quarto d’ora dall’inizio di Inter-Torino possibile allarme per Andrea Belotti. Il capitano dei granata, stando a Inter TV, ha lasciato il riscaldamento in anticipo rispetto ai compagni, accompagnato da un massaggiatore. Per ora non è riuscito dagli spogliatoi, e in campo c’è Simone Zaza a scaldarsi assieme ai titolari. A breve nuovi aggiornamenti, con possibile novità di formazione per gli ospiti.