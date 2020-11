Inter-Torino 0-1 al 45′. Nerazzurri impalpabili, Zaza punisce al termine

Antonio Conte Inter

Termina il primo tempo di Inter.Torino, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Granata molto meglio sul piano del gioco rispetto a un’inesistente squadra nerazzurra, con il gol di Simone Zaza che punisce a un soffio dal fischio di fine primo tempo.

PRIMO TEMPO – Altro primo tempo giocato davvero male dai nerazzurri, come nelle ultime uscite. Questo Inter-Torino, fin qui, non fa alcuna differenza. Anzi, meglio i granata, che sembrano più vivaci e ci provano con Simone Zaza, il cui tiro al 9′ finisce di poco sull’esterno della rete, e con Ansaldi poi che trova un bel tiro dalla distanza parato con sicurezza da Samir Handanovic. Al 42′ altra tegola per gli ospiti che – dopo aver dovuto rinunciare ad Andrea Belotti nel riscaldamento – si trovano a dover sostituire anche Simone Verdi per un problema fisico, con Conti che manda in campo l’ex nerazzurro Federico Bonazzoli. E proprio a un soffio dal fischio di fine primo tempo, ci pensa Simone Zaza a punire la squadra di casa con il sinistro, portando gli ospiti sullo 0-1.

INTER 0 – 1 TORINO

MARCATORI: Zaza (T) al 45’+2

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 15 Young; 23 Barella; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu; 6 de Vrij, 37 Skriniar, 42 L. Moretti; 14 Perisic, 24 Eriksen, 36 Darmian, 44 Nainggolan, 46 Vezzoni, 51 Wieser; 10 Lautaro Martinez.

Allenatore: A. Conte

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 3 Bremer, 4 Lyanco, 33 Nkoulou; 17 Singo, 23 Meité, 88 Rincon, 77 Linetty, 15 Ansaldi; 24 Verdi, 11 Zaza.

A disposizione: 25 Rosati, 32 V. Milinkovic-Savic; 5 Izzo, 13 Ricardo Rodriguez, 29 Murru, 99 Buongiorno; 6 Segre, 96 Kryeziu; 20 Edera, 22 Millico, 26 Bonazzoli.

Allenatore: F. Conti (vice di M. Giampaolo, ndr)

Note: /; Ammoniti: Verdi (T) al 31′ Sostituzioni: ; Recupero: 2′