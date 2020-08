Inter, tamponi ad Appiano Gentile in vista della sfida al Bayer Leverkusen – Sky

L’Inter guarda già alla sfida di lunedì contro il Bayer Leverkusen. La squadra nerazzurra, questa mattina, si è allenata ad “Appiano Gentile” in vista della sfida ai tedeschi. Sono stati effettuati anche i tamponi per il Covid-19, come da protocollo UEFA.

