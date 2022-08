Inter-Spezia, prosegue il lavoro di Gotti: uno in gruppo! Incontro con l’AIA

Inter-Spezia è la sfida in programma sabato a San Siro alle ore 20.45 (QUI le ultime sui nerazzurri)- La squadra di Gotti si è allenata anche oggi mentre nel primo pomeriggio ha preso parte a un incontro con l’AIA

LAVORO ODIERNO – Inter-Spezia si avvicina e la squadra di Luca Gotti prosegue con il lavoro sul terreno del “Comunale” di Follo. La seduta odierna ha avuto inizio con un riscaldamento tecnico seguito da lavoro in palestra agli ordini dei preparatori atletici ed esercitazioni tecniche in campo. Kovalenko ha lavorato regolarmente in gruppo.

INCONTRO TECNICO – Poi, nel primo pomeriggio, lo Spezia si è ritrovato al “Ferdeghini” per il consueto incontro annuale obbligatorio con l’AIA, rappresentata dal direttore di gara Matteo Gariglio. L’arbitro si è intrattenuto con la squadra per approfondire le ultime modifiche al regolamento, come quelle relative al funzionamento della regola del fuorigioco, analizzando anche alcuni episodi.