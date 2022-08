Inter-Spezia, Inzaghi ritrova D’Ambrosio! Una sensazione post Lecce – CdS

Inter-Spezia è la sfida in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la seconda giornata di campionato (QUI le ultime). Secondo il corrieredellosport.it, Inzaghi recupera un uomo per la prima in casa

UN RECUPERO – Inter-Spezia, sfida in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro, non vedrà Enrikh Mkhitaryan tra gli uomini a disposizione di Simone Inzaghi. Il centrocampista armeno salterà le prossime tre partite e la speranza è quella di rivederlo il 3 settembre per Milan-Inter, Chi invece può essere considerato recuperato per lo Spezia è Danilo D’Ambrosio che si sta regolarmente allenando ad Appiano Gentile.

SERENITÀ – Secondo il corrieredellosport.it, la vittoria all’ultimo minuto sul campo del Lecce ha lasciato ottime sensazioni in casa Inter dove regna la serenità nonostante le continue voci di mercato su Milan Skriniar, come dimostra il tenero scatto che ritrae lo slovacco con Federico Dimarco (vedi foto).