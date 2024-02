Inter-Salernitana, turnover sì ma non estremo! La probabile formazione

Inter-Salernitana arriva a quattro giorni dall’Atlético Madrid ed è inevitabile che si pensi anche alla Champions League. Ma c’è un campionato da vincere, motivo per cui la formazione di Inzaghi non sarà del tutto basata sul turnover.

POCHE CERTEZZE – Rispetto al resto della stagione, per Inter-Salernitana la formazione di Simone Inzaghi è un rebus che probabilmente si risolverà solo attorno alle 20. Ossia con la distinta ufficiale. Questo perché l’impegno fra quattro giorni in Champions League con l’Atlético Madrid porta il tecnico a pensare se cambiare qualcosa: l’indicazione che arriva da Appiano Gentile è che ci sarà qualche rotazione, ma non un turnover eccessivo come visto in altre partite (peraltro non andate bene). Come punti fermi si può cominciare da Yann Sommer in porta, Stefan de Vrij per l’infortunato Francesco Acerbi al centro della difesa e Alessandro Bastoni braccetto di sinistra del 3-5-2. Per il resto possibili variazioni più o meno pesanti.

SI CAMBIA – In Salernitana-Inter, all’andata, riposò inizialmente Lautaro Martinez: il Toro entrò al 55′ sullo 0-0, sbloccò il risultato sette minuti dopo e segnò un memorabile poker per lo 0-4. Possibile panchina anche oggi, non per Alexis Sanchez come il 30 settembre bensì per Marko Arnautovic. Sono in tre a giocarsi le due maglie, l’altro ovviamente Marcus Thuram. Si prevede cambino le fasce, con Denzel Dumfries per Matteo Darmian a destra (un rilancio) e Carlos Augusto per Federico Dimarco a sinistra. Poi gli altri dubbi veri, con Yann Bisseck che può far rifiatare Benjamin Pavard e Davy Klaassen sempre più indiziato per sostituire Nicolò Barella o Henrikh Mkhitaryan. Spera anche Kristjan Asllani, nel caso in cui Hakan Calhanoglu dovesse avere turno di riposo. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Salernitana: Sommer; Pavard, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Klaassen, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.