Inter-Salernitana, Inzaghi mischia le carte! La probabile formazione

Inter-Salernitana è la sfida in programma venerdì alle ore 21 a San Siro, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Inzaghi, con la Champions League alle porte, sta pensando a qualche cambio nell’undici iniziale: di seguito le ultime di Paventi su Sky Sport

DIFFERENZE – Inter-Salernitana è l’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A, in programma venerdì a San Siro alle 21. Simone Inzaghi, secondo quanto rivelato da Andrea Paventi, sta già mischiando le carte in attesa delle scelte definitive: «Diciamo che è una di quelle partite in cui Inzaghi può cercare, in virtù del buon momento della squadra, di cambiare qualcosa. Nell’allenamento di oggi ha mischiato le carte ma è chiaro che c’è la possibilità di vedere qualche giocatore nuovo».

Inter-Salernitana, cambia anche l’attacco? La probabile formazione di Inzaghi

CINQUE CAMBI? – Prosegue Paventi: «Uno tra Lautaro Martinez e Thuram non partirà dal 1′, in difesa potrebbe riposare Pavard e giocherà de Vrij per il cambio obbligato di Acerbi (infortunato, ndr), poi ci aspettiamo Dumfries a destra mentre a sinistra Carlos Augusto è in vantaggio su Dimarco in questo momento. Anche in mezzo al campo, se guardiamo il minutaggio dei tre titolari, è probabile almeno un cambio. In tutto potrebbero essere 4/5 cambi».

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Bwrella, Calhanoglu, Klaassen, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Arnautovic