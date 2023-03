Inter, chi rientra per il Lecce? Inzaghi spera in 2 giocatori. Correa… − Sky

L’Inter si appresta a sfidare il Lecce domenica. Inzaghi ragiona sull’infermeria con tre giocatori alle prese con degli acciacchi fisici. Correa può rientrare presto

INFERMERIA − L’Inter ha finito da pochissimo l’allenamento odierno, con Simone Inzaghi che ha ricevuto alcune notizie importanti per quanto riguarda l’infermeria. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, sono tre i giocatori sotto osservazione: Joaquin Correa, Milan Skriniar e Federico Dimarco. L’argentino lavora per rientrare contro lo Spezia venerdì prossimo. Mentre gli altri sperano di recuperare già per il Lecce quantomeno per la panchina.