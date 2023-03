Inter-Lecce, Inzaghi cambia formazione dopo KO di Bologna? Situazione

Simone Inzaghi dopo il KO di Bologna sarebbe pronto a compiere diversi cambi all’interno della formazione in campo per Inter-Lecce domenica prossima.

INTER-LECCE – Stando a quel che riferisce SportMediaset, potrebbero esserci alcuni cambi nell’undici dell’Inter in campo domenica 5 marzo contro il Lecce rispetto a quella schierata in casa del Bologna. Nella retroguardia Milan Skriniar e Francesco Acerbi dovrebbero sostituire Stefan de Vrij e Matteo Darmian. Quest’ultimo dovrebbe comunque risultare tra i titolari in quanto spostato sulla corsia laterale destra al posto di Denzel Dumfries. Su quella sinistra invece Federico Dimarco dovrebbe prendere il posto di Robin Gosens. Nella metà campo Nicolò Barella dovrebbe essere sostituito da Henrick Mkhitaryan. Nel reparto offensivo invece confermato Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 34 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

Fonte: SportMediaset.it