Inter-Real Madrid, stop per Bale: salta la partita di San Siro

Gareth Bale sarà costretto a saltare il match di San Siro tra Inter-Real Madrid. Il giocatore gallese, come riporta il quotidiano spagnolo Marca, ha subito un infortunio al tendine del ginocchio

STOP − Niente Inter-Real Madrid per Bale. Il giocatore gallese si è, infatti, infortunato al tendine del ginocchio destro. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, il problema durerà a lungo. Già nell’ultimo allenamento prima dell’uscita contro il Celta Vigo, il campione gallese aveva riscontrato un problema tanto da dover uscire zoppicante dal campo. Ieri, inoltre, ha saltato la gara vinta dalle Merengues per 5-2. Un avversario ostico in meno, dunque, per i nerazzurri che mercoledì sera sfideranno il Real Madrid per la prima gara di Champions League.

Fonte: JL Calderon − Marca