Inter-Real Madrid: Bastoni sarà a disposizione dopo il leggero infortunio

Alessandro Bastoni ha saltato Sampdoria-Inter di ieri, ma sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Real Madrid di mercoledì. Gli esami svolti stamattina non hanno evidenziato problemi fisici per il difensore e potrà essere della partita. Secondo Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, il difensore sarà a disposizione per la prima partita della fase a gironi della Champions League contro il club spagnolo. Simone Inzaghi dovrà prendere una decisione sul suo possibile ritorno in squadra dal primo minuto, riservandosi di riproporre la carta Dimarco come ieri a Genova (QUI l’approfondimento).