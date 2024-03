Inter, Pasqua non ferma Inzaghi: imposto il ritiro prima dell’Empoli! – TS

La Pasqua non ferma Inzaghi, che sceglie l’opzione ritiro prima di Inter-Empoli. TuttoSport spiega il programma e la motivazione.

RITIRO – Effettivamente Simone Inzaghi aveva avvisato i suoi uomini: “Bisogna essere concentrati anche quando si dorme”. E la regola dell’allenatore piacentino sembra valere anche a Pasqua, visto che l’Inter dovrà trascorrerla in ritiro. Oggi – domenica 31 marzo – per tutti sarà un giorno di festa ma per i nerazzurri sarà la vigilia della sfida contro l’Empoli. Per questo e soprattutto per far restare focalizzati sull’obiettivo i suoi uomini, Inzaghi ha deciso di far trascorrere loro la notte ad Appiano Gentile. I giocatori dell’Inter festeggeranno la Pasqua con le proprie famiglie fino al pomeriggio. Alle ore 17.00, infatti, è fissato il raduno per l’allenamento di rifinitura. A seguire la cena e il pernotto di tutta la squadra nerazzurra al centro sportivo. Secondo TuttoSport la scelta di Inzaghi è da rintracciare nella volontà di evitare altre distrazioni – considerando le ultime dalla sconfitta contro l’Atletico Madrid fino al caso Acerbi scoppiato durante la sosta – per raggiungere nel migliore dei modi e più velocemente possibile l’obiettivo seconda stella. Intanto l’allenatore piacentino prepara le sue mosse tattiche per sfidare Nicola.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini