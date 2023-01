Inter-Parma, probabili formazioni in Coppa Italia: ecco le ultime novità

Inter-Parma è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – negli Ottavi di Finale di Coppa Italia (vedi informazioni su dove vederla). Dopo le polemiche di Monza, è tempo di concentrarsi sul passaggio del turno senza distrazioni, essendo sfida secca. Ecco le probabili formazioni di Inter-Parma in Coppa Italia

INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio ©, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 12 Bellanova, 5 Gagliardini, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 10 Lautaro Martinez, 11 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 31 Brazao; 2 Dumfries, 9 Dzeko, 15 Acerbi, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 37 Skriniar, 42 Curatolo, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 50 A. Stankovic, Kamate.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificato: 77 Brozovic.

Indisponibili e/o non convocati:1 Handanovic; 20 Calhanoglu, 23 Barella, 90 Lukaku.

Altri giocatori: 40 Botis; 47 Fontanarosa e Dalbert.

Ultime notizie e ballottaggi: Poche opzioni per Inzaghi, che si ritrova nell’emergenza più totale. Panchina completata dai giovani dell’Under-19 del collega Chivu, mentre in campo ci sarà spazio per almeno un titolarissimo per reparto. Bastoni favorito in difesa per far rifiatare Skriniar e Acerbi. Non si escludono sorprese tecnico-tattiche in caso di utilizzo dei jolly Darmian e Dimarco.

L’articolo continua sotto il video del TG Inter-News, edizione di lunedì 9 gennaio 2023.

Inter-Parma, probabili formazioni: le ultime novità

PARMA (4-2-3-1): 1 Buffon ©; 15 Del Prato, 3 Osorio, 30 Valenti, 12 Oosterwolde; 8 Estevez, 24 Juric; 16 Bernabé, 10 F. Vazquez, 98 Man; 45 Inglese.

A disposizione: 22 Chichizola, 40 Corvi; 4 Balogh, 5 S. Romagnoli, 7 Benedyczak, 9 Charpentier, 11 Tutino, 13 Bonny, 14 Ansaldi, 19 Sohm, 20 Hainaut, 23 Camara, 26 W. Coulibaly, 28 Mihaila, 47 Zagaritis.

Allenatore: Fabio Pecchia

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 25 Cobbaut, 84 Sits.

Altri giocatori: 29 Santurro, 44 Borriello; 39 Circati, 59 Buayi-Kiala.

Ultime notizie e ballottaggi: Più dubbi che certezze per Pecchia, che ritrova il quasi 45enne Buffon tra i pali ma non solo. Un dubbio in ogni reparto: scalpitano Romangoli, Benedyczak e Tutino, oltre all’ex Ansaldi, ormai recuperato dopo l’infortunio.

